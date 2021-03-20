الأم المثالية بالقاهرة: «مطلقة ولديها 3 أبناء ومشروع صغير»

فازت وجيهة عبد الجواد عبد العال بلقب الأم المثالية بمحافظة القاهرة، وهي مطلقة منذ عامين، وعمرها ٥٥ عاما، ولديها ابن في الإعدادية يعمل وآخر حاصل على معهد فني تمريض وثالث حاصل على دبلوم فني صناعي، وجميعهم يعملون معاها في مشروع صغير خاص بها.تزوجت الأم عام 1986 وأنجبت ثلاثة أبناء ذكور، وعاشت حياة صعبة مع قلة دخل الزوج وغيابه المستمر عن البيت وتركها بمفردها مع أبنائها دون أي شيء.تعلمت الأم حياكة الملابس حتى تستطيع سد احتياجات أبنائها الصغار ومتطلبات الحياة في ظل غياب الزوج الدائم وترك المنزل تماما بعد الزواج بـ4 سنوات، واستطاعت شراء ماكينة حياكة بمساعدة بعض أهل الخير وبعد فترة غيرت نشاطها إلى صناعة الجلود.بدأت في توسيع نشاطها قليلًا وقامت بتجميع أثاث منزلها في غرفة واحدة لتستطيع توسيع نشاط صناعة الجلود، واجهت الكثير من المشاكل في مجال صناعة الجلود من المنافسين بعد أن أصبحت تعرض منتجاتها بعدد من محافظات الجمهورية.واستطاعت شراء قطعة أرض وبناء مصنع صغير عليها لصناعة الجلود، ثم بدأت بتجميع شباب المنطقة التي تقطن بها للعمل معها بالمشروع بهدف حماية الشباب من المخدرات والتدخين، وبدأت تعرض منتجات الجلود في بعض المعارض الدولية، وخلال رحلة عملها الطويلة اهتمت أيضًا باستكمال دراستها وحصلت على شهادة محو الأمية وحصلت على الشهادة الإعدادية وهى حاليًا ملتحقة بالصف الأول الثانوي وتأمل بأن تلتحق بالجامعة وتحصل على مؤهل عالي، ومازال عطاءها مستمر نحو أبنائها.