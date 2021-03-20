المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة ترويج الهيروين فى باب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين.صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية كل من عمرو عبداللطيف، ومحمود منصور.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قام بإحراز 26 لفافة، معبأة كلها بمخدر الهيروين، استعدادًا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء قيادته دراجة نارية عكس الاتجاه، وعلى الفور قامت القوة الأمنية من استيقافه، وبسؤاله عن رخصة القيادة أوضح أنه لا يحمل رخصة قيادة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بلغت 26 لفافة تذكرة هيروين، وزنت 250 جرامًا.