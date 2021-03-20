تقرير: 140 طفلًا أسيرًا في سجون الاحتلال حتى نهاية فبراير

قال نادي الأسير الفلسطيني إنه وحتى نهاية شهر فبراير 2021، بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال نحو (140) طفلًا، موزعين على سجون عوفر، والدامون، ومجدو.وحمّل نادي الأسير في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة شاب فلسطيني من بلدة صفا غرب رام الله، والذي اعتقل في السادس والعشرين من فبراير الماضي، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص الحي، وأصابته بخمس رصاصات في جسده.واعتبر نادي الأسير أن ما جرى مع الشاب الفلسطيني "جريمة"، ويواصل الاحتلال تنفيذها باعتقاله وحرمان عائلته من زيارته، وهي تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي تُنفذ بحقّ المعتقلين والأسرى، ومنهم الأطفال.يُشار إلى أن قوات الاحتلال تنتهج عمليات إطلاق الرصاص على المعتقلين أثناء اعتقالهم، كما أن سياسات إدارة سجون الاحتلال، هي المماطلة في متابعة وضعهم الصحي، ولا يُستثنى الأطفال من ذلك.