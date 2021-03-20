«تعليم الإسكندرية» يناقش آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية

اجتمع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعادل جابر مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وهدى أبو كليلة مدير إدارة التفتيش والرقابة بالمحافظة، اليوم السبت، بمديري عموم الإدارات التعليمية الثماني، والمختصين من الأحياء والقوى العاملة ومدير الاتصال السياسي والأمن بالمديرية ومديرو الإتصال السياسى بالإدارات.وناقش «سعد» آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية السناتر، مؤكدًا على عقد إجتماع دورى معهم بخصوص هذا الشان.وشدد سعد على ضرورة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية، تتكون من مدير عام الإدارة التعليمية رئيسا للجنة الفرعية، وعضو من مديرية القوى العاملة، وعضو من مديرية التضامن الإجتماعي وعضو من إدارة الشئون القانونية، وعضو من إدارة الاتصال السياسي وعضو من إدارة الأمن بالمديرية، وعضو من قسم الشرطة المختص.وأكد«سعد» ضرورة القضاء على مركز الدروس الخصوصية في ظل استمرار جائحة كورونا،موجهًا رسالة للطلاب وأولياء الأمور حذر فيها من خطر مراكز الدروس الخصوصية على صحة الطلاب حتى وإن تم تخفيف الأعداد داخل القاعات، مناشدًا أولياء الأمور إتخاذ قرار بمقاطعتها وإقناع أبنائهم الطلاب، بهذا الأمر.كما وجه إلى ضرورة القضاء على هذه الآفة من خلال اعتماد الطلاب على قدراتهم وتحصيلهم الدراسي وتفاعلهم مع التكنولوجيا الحديثة وبنوك المعرفة، والمنصات التعليمية والقنوات التعليمية التي تمثل البديل العلمي الأمثل والأفضل.