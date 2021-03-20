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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 05:33 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من غد الأحد، وينتهي في 3 أبريل المقبل.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية أنه تقرر تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس لجميع المراحل، باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي)، بالإضافة إلى إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء فلسطين، وإغلاق جميع رياض الأطفال والنوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

وأشار إلى استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، باستثناء الصيدليات والمخابز، موضحة أنه تمنع منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات فلسطين كافة.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ستضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

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