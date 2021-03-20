أسامة حمدي يكشف ثروة الملك فاروق كما أعلنت في الصحف الأمريكية

يكشف الكاتب أسامة حمدى في كتاب "ما خفي.. مصريين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية" وتحت عنوان "رجل طيب" جلس الملك فاروق على عرش مصر القديم 16 عاما، وقبل رعاياه الفقراء بذخه المفرط، ومغامراته المكلفة كجزء من العظمة المعهودة التي يعيشها سلاطين الشرق. وحين تم خلعه نهائيا صودرت ممتلكاته.وأشار إلى أن "الحكومة بادرت بتحديد قيمة المتروكات للأوصياء المقومين، وهم يحصرون الممتلكات، وقد أصابتهم الدهشة الدهشة من حجم المهمة التى يقومون بها، والتى تقدر بأربعة بلايين ونصف بليون "مليار" ونصف بليون دولار.وتابع: كان فاروق يمتلك أكثر من 20 ألف فدان على النيل، كانت تدر عليه 1.2 مليون دولار في السنة، كما حصل على نصف مليون فدان من العوب التي اشترك مع الآخرين في ملكيتها. وكان يحيط نفسه بالأثاث الغالي في 4 قصور و10 بيوت واستراحات وهذا يكفي 12 ملك ولي ملكا واحدا.ويشير الكتاب إلى أنه "في إحدى هذه العقارات كان لديه 100 بدلة تفصيل وخمسة آلاف رابطة عنق الكثير منها لم يلبس بعد.بعض الحجرات امتلأت بالتحف والأثاث الغالي والسجاد الفارسي في كل ركن من الأركان، بعض قطع الأثاث كان محشو بأطقم الشوك والملاعق الذهبية وأطباق الصيني الفاخر والكاسات الزجاجية من تشكو سلوفاكيا، وكانت لديه صالة العاب "جيما نيزيم " خاصة به، ومسطحات مائية لصيد السمك وحديقة حيوان خاصة ومسرح، كانت دورات المياه الملكية بها أوعية للاستحمام مثبتة في الأرض والحوائط تكسوها الصور العارية،أحاط سريرة في قصر المنتزه بـ 6 هواتف.ويستطرد الكتاب في رصد ثروة فاروق وممتلكاته "أما حجرات التخزين الملكية فكانت مليئة بالانتيكات الفرعونية والتي يبلغ قيمتها 100 مليون دولار تقريبا، إلى جانب الأحجار الثمينة والمجوهرات.ويلفت الكتاب إلى ان لاأحد يعرف يقينا كم النقد والأوراق المالية القابلة للتداول التي هربها فاروق خارج البلد في السنوات القليلة الماضية، البعض يقدرها 25 مليون دولار.وقد تبين للمقومين أن حجرة النوم بها 39 قطعة أثاث من طراز لويس الخامس عشر، وحوائط الردهات مغطاة بصورة لنساء عاريات يمتطين الخيول.وقد عثر الموظفون الحكوميون في قصر فاروق "قصر القبة " على مجموعة بديعة من الممتلكات الشخصية للملك المخلوع، وكان فاروق شأن شأن الملوك الآخرين يحتفظ بقطع فرعونية ومئات الكتب الساخرة والمجلات وطائفة كبيرة من الطوابع تقدر 16 مليون دولار، ولوحات درجة ثالثة للعاريات وحجرة مملوءة بالأحجار الكريمة والصور والألعاب الحرية التى جلبت من ولاية متشجن الأمريكية.