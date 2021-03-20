رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسامة حمدي يكشف ثروة الملك فاروق كما أعلنت في الصحف الأمريكية

السبت 20/مارس/2021 - 05:32 م
الكاتب أسامة حمدى
الكاتب أسامة حمدى
خالد حماد
طباعة
يكشف الكاتب أسامة حمدى في كتاب "ما خفي.. مصريين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية" وتحت عنوان "رجل طيب" جلس الملك فاروق على عرش مصر القديم 16 عاما، وقبل رعاياه الفقراء بذخه المفرط، ومغامراته المكلفة كجزء من العظمة المعهودة التي يعيشها سلاطين الشرق. وحين تم خلعه نهائيا صودرت ممتلكاته.

وأشار إلى أن "الحكومة بادرت بتحديد قيمة المتروكات للأوصياء المقومين، وهم يحصرون الممتلكات، وقد أصابتهم الدهشة الدهشة من حجم المهمة التى يقومون بها، والتى تقدر بأربعة بلايين ونصف بليون "مليار" ونصف بليون دولار.

وتابع: كان فاروق يمتلك أكثر من 20 ألف فدان على النيل، كانت تدر عليه 1.2 مليون دولار في السنة، كما حصل على نصف مليون فدان من العوب التي اشترك مع الآخرين في ملكيتها. وكان يحيط نفسه بالأثاث الغالي في 4 قصور و10 بيوت واستراحات وهذا يكفي 12 ملك ولي ملكا واحدا.

ويشير الكتاب إلى أنه "في إحدى هذه العقارات كان لديه 100 بدلة تفصيل وخمسة آلاف رابطة عنق الكثير منها لم يلبس بعد.بعض الحجرات امتلأت بالتحف والأثاث الغالي والسجاد الفارسي في كل ركن من الأركان، بعض قطع الأثاث كان محشو بأطقم الشوك والملاعق الذهبية وأطباق الصيني الفاخر والكاسات الزجاجية من تشكو سلوفاكيا، وكانت لديه صالة العاب "جيما نيزيم " خاصة به، ومسطحات مائية لصيد السمك وحديقة حيوان خاصة ومسرح، كانت دورات المياه الملكية بها أوعية للاستحمام مثبتة في الأرض والحوائط تكسوها الصور العارية،أحاط سريرة في قصر المنتزه بـ 6 هواتف.

ويستطرد الكتاب في رصد ثروة فاروق وممتلكاته "أما حجرات التخزين الملكية فكانت مليئة بالانتيكات الفرعونية والتي يبلغ قيمتها 100 مليون دولار تقريبا، إلى جانب الأحجار الثمينة والمجوهرات.

ويلفت الكتاب إلى ان لاأحد يعرف يقينا كم النقد والأوراق المالية القابلة للتداول التي هربها فاروق خارج البلد في السنوات القليلة الماضية، البعض يقدرها 25 مليون دولار.

وقد تبين للمقومين أن حجرة النوم بها 39 قطعة أثاث من طراز لويس الخامس عشر، وحوائط الردهات مغطاة بصورة لنساء عاريات يمتطين الخيول.

وقد عثر الموظفون الحكوميون في قصر فاروق "قصر القبة " على مجموعة بديعة من الممتلكات الشخصية للملك المخلوع، وكان فاروق شأن شأن الملوك الآخرين يحتفظ بقطع فرعونية ومئات الكتب الساخرة والمجلات وطائفة كبيرة من الطوابع تقدر 16 مليون دولار، ولوحات درجة ثالثة للعاريات وحجرة مملوءة بالأحجار الكريمة والصور والألعاب الحرية التى جلبت من ولاية متشجن الأمريكية.

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»


الصور

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبد الحليم حافظ؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. ملتقى الشربيني الثقافي يستضيف حسن طلب في أمسية شعرية

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

«أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي القنال».. أمسية بثقافة بورسعيد

غدًا.. أمسية للشعر النسائي بمناسبة أعياد الأمومة في بيت الست وسيلة