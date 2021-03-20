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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا: حريصون على ضرورة التعاون مع «الصحة العالمية»

السبت 20/مارس/2021 - 05:32 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أكد وزير الصحة الليبي علي الزناتي، ضرورة التعاون بين وزارة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية، موضحا أن القطاع الصحي في الجنوب الليبي على رأس اولوياته، وسيقوم بزيارة عاجلة للجنوب؛ للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا.

وذكرت بوابة (إفريقيا) الإخبارية السبت، أن ذلك جاء خلال لقائه مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب ومنسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي راضية جداوي، حيث تم الاطلاع على الوضع الصحي بالجنوب الليبي، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي وأهم الاحتياجات التي تعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب.

كما تم التطرق إلى ملف جائحة كورونا، إضافة إلى وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبينت الجداوي أنهم على تواصل دائم بوزارة الصحة الليبية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي.

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