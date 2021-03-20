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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف أنعش الإنتاج الحربي الصناعات المحلية؟

السبت 20/مارس/2021 - 05:30 م
الصناعات المحلية
الصناعات المحلية
سالي رطب
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تسعى وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتلبية احتياجاته المختلفة، وطورت الوزارة انتاجها واتجهت لصناعة المنتجات المدنية التى تخدم قطاع الأسرة المصرية وتدعم المنتج المحلى فى الأسواق وتنافس مثيلاتها من المنتجات المستوردة.

وحرصت الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لها لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة فى متناول يد الأسرة المصرية، انطلاقًا من رؤيتها لمساندة الدولة في جميع المجالات الحربية والمدنية، وشاركت بها في العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة، «الدستور» عرضت في السطور التالية عرضت دور الوزارة في دعم الانتاج المحلي وأهم منتجاتها.

حياة كريمة
جزء مهم من دور وزارة الإنتاج الحربي في دعم الدولة جاء من خلال مبادرة حياة كريمة التي اعتبرتها الوزارة فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد علي المنتج المحلي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة، التي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية.

تسعى الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية، لتطوير القرى والتوابع على مستوي الجمهورية، وقاما بتشكيل لجنة مركزية مشتركة داخل الوزارة تكون مسئولة عن تدبير شراء جميع الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للمراكز التي تدخل في إطار المبادرة الرئاسية بنظام الشراء المركزي الموحد لسهولة الحصول على أفضل الأسعار من الشركات، بعد التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المقررة في هذا الشأن، ومنها معدات محطات الصرف الصحي، الكابلات الكهربائية، نظم الري الحديث، لوازم تبطين الترع والمصارف.

المطهرات والكيماويات
تنتج وزارة الانتاج الحربي من خلال مصانعها الكثير من أنواع الكيماويات والبويات مع المطهرات التي كان لها دور في دعن السوق بها خلال أزمة كورونا والتي احتكرت فيها الصيدليات المطهرات والكحول لرفع سعرها، ودفعت الإنتاج الحربي بانتاجها منها في السوق مما قضى على الأزمة، منها الكحول الإيثيلي 70%، الكلور، الهيبوكلوريت الصوديوم 1%، الفورمالدهايد والمنظفات مثل صابون الأيدي السائل، سائل الاستحمام، كما تنتج الكمامات والبويات المقاومة للبكتريا، وخزانات التطهير والتعقيم، وماكينات الرش.

وتملك وزارة الإنتاج أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم والتي تُستخدم فى أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المركبات والمحاليل الكيميائية وطبقًا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

الأجهزة الكهربائية
مع الارتفاع الشديد في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة والتي كان يعتمد عليها المواطنين، خرجت مصانع الإنتاج الحربي بأجهزة محلية الصنع قادرة على المنافسة، فتنتج شركة حلوان للأجهزة المعدنية، المعروفة باسم «مصنع 360 الحربى» سابقًا 6 أجهزة منزلية رئيسية، تُصنَّف كأحد أكثر الأجهزة المنزلية توفيرًا لاستهلاك الكهرباء، ومنها أجهزة التكييف والغسالات والبوتاجازات والثلاجات.

تشارك الإنتاج الحربي بمنتجاتها في الكثير من المبادرات لتصل إلى الموطانين في كل مكان، وكان آخرها المبادرة الرئاسية مايغلاش عليك، والتي عرضت فيها منتجاتها بنسب تخفيض على منتجات الأسرة من أدوات المائدة والمطبخ الاستانلس ستيل، الأجهزة الكهربائية كاشاشات العرض والتكييفات والمراوح والمواد الكيميائية كالبويات والمطهرات ولمبات الليد وموفرات المياه والنجيل الصناعى والمحركات وغيرها من المنتجات.

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