مصرع طفل وإصابة اثنين في حادث تصادم في بورسعيد

لقي طفل يدعي محمد عماد صلاح، ويبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، وأصيب محمود عماد صلاح 12 سنة بغيبوبة تامة، نتيجة حادث تصادم "ملاكي وتروسيكل" على محور 30 يونيو في بورسعيد.واستقبل مستشفي الزهور المصاب وجثه الطفل المتوفي، نتيجة حادث التصادم، ويخضع المصاب لرعاية فائقة لمحاولة إنقاذ حياته، بطاقم من أكفأ الأطباء.بينما استقبل مستشفي السلام طفل آخر مجهول الهوية في حالة غيبوبة تامة ولم يستدل عن شخصيته حتي الآن.تلقي اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة وعلى الفور تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة بالمشرحة لحين استخراج تصريح الدفن.