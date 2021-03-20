بعد تخصيص يوم عالمي له.. ما هو «طب النوم»؟

انطلق حديثًا أول مؤتمر علمي بشأن تخصيص يوم عالمي للنوم، وذلك من أجل تثقيف المرضى بأهمية طب النوم وخطورة الأمراض والاضطرابات التي تصيب الأشخاص بسبب النوم.أوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال المؤتمر العلمي أنه علميًا يؤثر النوم على الشخص وقد يتعرض إلى أمراض واضطرابات تصيب أجهزة الجسم المختلفة للانسان.وبالتزامن مع الإعلان عن يوم عالمي لطب النوم، تجولت "الدستور" داخل أول مركز خاص باضطرابات النوم في الشرق الأوسط، الذي تأسس قبل 20 عام من الآن لاستقبال مرضى اضطرابات النوم.تحت شعار "النوم سلطان" يقبع مركز النوم في مصر بمحافظة الجيزة وتحديدًا بمنطقة المهندسين، ويحوي المركز على غرف للكشف، والذي من خلاله يحدد الطبيب المختص، إذا كانت الحالة ستخضع لإجراءات العلاج داخل المعمل الطبي أم لا؟، ومن هنا تبدأ رحلة العلاج التي لا تدوم سوى ليلة واحدة فقط لتكون كافية في تشخيص الحالة ودخوله في مرحلة النوم على الأجهزة الطبية.يختص المركز بعلاج أكثر من 80 اضطرابًا مختلفًا في النوم، وشهد المركز تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، من تحديث لأجهزة العلاج والامكانيات المزودة للغرف، كما أنه يعالج جميع المشاكل التي تحدث أثناء النوم بطريقة مبتكرة ورعاية طبية يقدمها أطباء ذو خبرات موسعة في ذلك المجال.يعد النوم هو أحد تخصصات الطب، والتي تبلغ اضطراباته 84 نوع تختلف أعراضهم، بحسب "شهيرة"، التي قالت: "هناك أنواع عديدة من اضطرابات النوم أهمهم وأشهرهم على الإطلاق هو "الأرق"، فهو من ضمن الاضطرابات التي تتسبب في السهر وعدم القدرة على النوم، وعدد كبير من مرتادي العيادة والمعمل يعانون من الأرق وتتوحد شكواهم في عجزهم عن النوم لأسابيع وشهور طويلة".