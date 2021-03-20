رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2021

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري2021

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالإسم ورقم الجلوس

وتعرض لكم الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالإسم ورقم الجلوس لكي يتمكن طلبىة قطاع الأزهر الشريف من الحصول علي النتائج الخاصة بهم.

- الدخول إلى الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر الشريف من خلال الضغط من هنا .



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف لوسائل إعلام إن قطاع الأزهرالشريف يبذل ما في وسعه لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور

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وفيما يخص إستئناف نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني فقد أعلنت وزارة الترببية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إجراء إختبارات شهرية في شهور "مارس وابريل ومايو" مع مراعاة بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والإستعاضة بذلك عن أداء الإمتحانات تجنبا للتكدس. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف لوسائل إعلام إن قطاع الأزهرالشريف يبذل ما في وسعه لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور

- يتم الضغط علي نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021- بعدها يفترض كتابة إسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به واستكمال كتابة المعلومات اللازكة مثل كتابة المعهد الخاص بالطالب والمنطقة التابع لها الطالب وكذلك النديرية التعليمية التابع لها- بعد كتابة المعلومات اللازمة يتم الضغط علي عرض النتيجة لتظهر النتيجة الخاصة بالطالبوفي تصريح سابق للشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قطاع الأزهر الشريف سيسير علي نفس نهج القرارت التى أعلن عنها الدكتور طلرق شوقي وزير التربية والتعليم، مضيفا أن الأزهر الشريف يحرص بشدة على توفير مبدأ تكافؤ الفرص لطلابة مقارنة بطلاب التربية والتعليم.