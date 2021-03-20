رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2021

السبت 20/مارس/2021 - 10:02 م
امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية
أسماء منصور
طباعة
ازدادت عمليات البحث عن خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالإسم ورقم الجلوس بعد عقد امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي الأزهري في الفترة من ٢٧ فبراير من الشهر الماضي حتى ٩ مارس الماضي، في لجان بالمدارس وسط إجراتءات مشددة منعا لإنتشار عدوي فيروس كورونا بين الطلاب.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري2021 

وتعرض لكم الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالإسم ورقم الجلوس لكي يتمكن طلبىة قطاع الأزهر الشريف من الحصول علي النتائج الخاصة بهم.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالإسم ورقم الجلوس

- الدخول إلى الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر الشريف من خلال الضغط من هنا.

- يتم الضغط علي نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021
- بعدها يفترض كتابة إسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به واستكمال كتابة المعلومات اللازكة مثل كتابة المعهد الخاص بالطالب والمنطقة التابع لها الطالب وكذلك النديرية التعليمية التابع لها
- بعد كتابة المعلومات اللازمة يتم الضغط علي عرض النتيجة لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب

وفي تصريح سابق للشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قطاع الأزهر الشريف سيسير علي نفس نهج القرارت التى أعلن عنها الدكتور طلرق شوقي وزير التربية والتعليم، مضيفا أن الأزهر الشريف يحرص بشدة على توفير مبدأ تكافؤ الفرص لطلابة مقارنة بطلاب التربية والتعليم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف لوسائل إعلام إن قطاع الأزهرالشريف يبذل ما في وسعه لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج


وفيما يخص إستئناف نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني فقد أعلنت وزارة الترببية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إجراء إختبارات شهرية في شهور "مارس وابريل ومايو" مع مراعاة بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والإستعاضة بذلك عن أداء الإمتحانات تجنبا للتكدس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة


الصور

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)

عبدالمجيد سباطة: سطران فقط كانا الشرارة الأولى لـ«الملف 42» (حوار)

جلال برجس: «نحن نكتب ذواتنا.. ولا أكتب دون أن أتقمص شخصية الرواية» (حوار)