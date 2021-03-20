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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«بارقة أمل».. «الدستور» تحاور المستفيدين من حملات ومبادرات وزارة الصحة

السبت 20/مارس/2021 - 05:26 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
سمر مدحت
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منذ سنوات مضت وتحاول وزارة الصحة تقديم خدمات طبية لقطاع كبير من المصريين أصحاب الأمراض لاسيما المزمنة، فدشنت من أجل ذلك، عدد كبير خلال الفترة الأخيرة من حملات الكشف والعلاج من خلال العلاج على نفقة الدولة أو محاولة إنهاء قوائم الانتظار.

كان من أبرز تلك الحملات حملة 100 مليون صحة؛ للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية إلى جانب حملة "نور عنينا" التي هدفت إلى الكشف عن ضعاف البصر، وأيضًا حملة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرهم.

خلفت كل تلك الحملات مستفيدون كثيرون استطاعوا العلاج على نفقة الدولة أو اكتشاف المرض مبكرًا، أو إجراء عمليات جراحية دون الانتظار كثيرًا، "الدستور" حاورت عدد من هؤلاء المستفيدين.

عواد عبدالرحمن، ٤١ عامًا، مريض فيروس سي لمدة ٧ أعوام والذي طاف على أطباء ومستشفيات كثيرة من أجل تلقي علاج فيروس سي، لكن دون نتيجة حتى أصبح متأقلمًا مع المرض ومتعايش معه.

إلا أن بارقة أمل سطعت له من جديد حين تم الإعلان عن حملة ١٠٠ مليون صحة من أجل القضاء على فيروس سي في مصر والكشف المبكر عنه، وبالفعل ذهب عواد إلى مركز الصحة بالجيزة لإجراء الكشف الأوليّ.

وقال: "خضعت للكشف بشكل طبيعي زي أي واحد عشان كان لازم يتأكدوا من التحاليل إني مصاب بالفيروس، وبالفعل طلعت تحاليل الدم إني مصاب بفيروس سي، وتم تحويلي لمستشفى هرمل في دار السلام لتلقي العلاج وفضلت أصرفه لحد ما تعافيت تماما".

إسلام محمود، صاحب رحلة طويلة مع فيروس سي كتبت نهايتها السعيدة حملة ١٠٠ مليون صحة، والذي لم يكن سيكتشف مرضه بدون تلك الحملة، قال: "عملت تحليل فيروس سي تبع الحملة في البداية كان عشان أطمن على نفسي زي أي مواطن، لكن اتفاجئت إني مريض فيروس سي بالفعل".

وأضاف: "بدأت أخد كورس العلاج من الحملة منهم علاج "ميبيفيروباك ودكلانزا"، وكل فترة أعمل تحاليل أشوف النسبة وصلت لحد فين، لكن بعد انتهاء الكورس مباشرة في آخر أبريل ٢٠١٩، عملت تحليل وطلعت سلبي وتعافيت من المرض".

وتابع: "وقتها فرحت جدا إني تعافيت، لكن المفروض كل أربع شهور أعمل تحليل وأتابع عشان الانتكاسات، وفي شهر أغسطس عملت تحليل والصدمة إني طلعت إيجابي يعني انتكست تاني وكان عدد الفيروس ٦٠١٧ فرجعت اتعالج تاني على نفقة الدولة".

محمد خالد، أحد المستفيدين من مبادرة 100 مليون صحة، والتي عمدت إلى إنهاء قوائم العمليات الجراحية، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، والتي ظل ثلاثة أعوام يسعى لإجرائها على نفقة الدولة دون جديد.

وقال: "اقترح عليّا زميل ليا في الشغل إني أقدم في قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وبالفعل سجلت على موقع الوزارة، ومكنش عندي أمل إن يتم اختياري، لكن بعد مرور إسبوع اتصلوا بيا".

أضاف: "العملية تمت في أكاديمية القلب بالعباسية، وكان التعامل والخدمة الطبية أعلى ما يمكن، وبالفعل عملت عملية القلب المفتوح، وخرجت بعد إسبوع، ولولا مبادرة 100 مليون صحة مكنتش خضعت للعملية دي".

وهو الأمر الذي أشار إليه بكونه كان سببًا كبيرًا في سعادته وقتها، إذ أنه يعلم تمامًا أنه في حال كان اكتشف ضرورة إجراء العملية بدون مبادرة الرئيس، كان لم يقدر على الإطلاق على توفير نفقات العملية والعلاج، إلا أنه حاليًا كما وصف شفي تمامًا من دون تحمل أي أعباء مادية كانت هناك استحالة لتوفيره إياها.

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