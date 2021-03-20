«فاتن» الأم المثالية ببني سويف: «ولادي دكاترة وحاربت في المحاكم علشان أربيهم»

حصدت فاتن طاهر السيد الشناوي، لقب الأم المثالية بمحافظة بني سويف، وهي أرملة منذ 34 عاما وعمرها 66 سنة وحاصلة على بكالوريوس تجارة، والآن بالمعاش.«فاتن» كانت تعمل كبير باحثين بالضرائب، ولديها بنت حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة وابن حاصل على بكالوريوس طب أسنان، وتوفي الزوج إثر أزمة قلبية وكان يعمل ضابط شرطة، تاركا الابنة الكبرى 6 شهور والابن الثاني جنين في بطن أمُه في عمر شهر واحد فقط ومعاش بسيط قدرة 120 جنيها.اشترت الأم ماكينة لحياكة الملابس لزيادة دخل الأسرة، وبعد حوالي عامين من وفاة الزوج فوجئت الأم بمطالبة عم الأولاد بتكلفة بناء الشقة التي تسكنها أو أن تتركها علما بأن المنزل ملك الجد والأولاد، ورفع العم دعوة بالمحكمة للمطالبة بمبلغ 15000 جنيه وبعد 7 سنوات في المحاكم تم الحكم على الأم بسداد ثمن الشقة بعد تقدير خبير من المحكمة.وحتى لا تكون الأم مقصرة في حق أولادها رفعت دعوى قضائية للمطالبة بميراث أبنائها وبعد مرور 26 سنة من إرهاق الأم نفسيا وماديا في المحاكم حصولت على الميراث، وبعد جهد وكفاح كبر الأولاد وتفوقوا في دراستهم بجميع المراحل التعليمية، فتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وتم تعيينها معيدة بكلية الطب والجراحة ثم مدرس مساعد قسم أنف وأذن وحنجرة ومتزوجة، وحصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب أسنان بتقدير جيد جدا، والتحق بالعمل بوزارة الصحة ومتزوج، ومازال عطاؤها مستمرا نحو أبنائها وأحفادها.