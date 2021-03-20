هدير عبدالناصر لوالدتها فى عيد الأم: ربنا يخليكى ليا (فيديو)

وجهت الفنانة الشابة هدير عبدالناصر، رسالة إلى والدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، قائلة: "أحب أقول لماما أن كل اللي حصل لي من نجاح هو بسبب دعائك ودعمك ليا ووقوفك جانبي وربنا يخليكي ليا وأنا بحبك أوي وإن شاء الله أنجح عشانك انتي".وأضافت: "ماما دايما بتغلبني في عيد الأم عشان تقولي أجيب لها إيه، كل يوم بالنسبة لي هو عيد أم لأن بحتفل معاها دايما".