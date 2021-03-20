مسلسلات رمضان 2021.. قصة أحداث مسلسل موسى لمحمد رمضان وقنوات العرض

قصة أحداث مسلسل موسى لمحمد رمضان

قنوات العرض مسلسل موسى لمحمد رمضان

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فريق عمل مسلسل موسى لمحمد رمضان

وانتهى فريق عمل المسلسل من معظم مشاهد العمل، ويشارك فى بطولته بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



سمية الخشاب ومحمد رمضان داخل كواليس مسلسل موسى

وأثار كلا من الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الأخير صورة جمعته بسمية الخشاب داخل كواليس العمل وعلق قائلًا: "لما يبقى الملبن قدامك بس الدكتور مانعك عنه"، لترد الاولى بصور لنفس المشهد قائلة: "براحة يا موسى علىا لملبن لينكسر"، وكانت سمية الخشاب أثارت فضول الجمهور خاصة وأنها لم تظهر طوال هذه الفترة بصور داخل كواليس العملمما اعتقد البعض انها اعتذرت عن المشاركة في بطولة المسلسل. وانتهى فريق عمل المسلسل من معظم مشاهد العمل، ويشارك فى بطولته بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.وأثار كلا من الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الأخير صورة جمعته بسمية الخشاب داخل كواليس العمل وعلق قائلًا: "لما يبقى الملبن قدامك بس الدكتور مانعك عنه"، لترد الاولى بصور لنفس المشهد قائلة: "براحة يا موسى علىا لملبن لينكسر"، وكانت سمية الخشاب أثارت فضول الجمهور خاصة وأنها لم تظهر طوال هذه الفترة بصور داخل كواليس العملمما اعتقد البعض انها اعتذرت عن المشاركة في بطولة المسلسل.

يعكف الفنان محمد رمضان على تصوير مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان "موسى" على قدم وساق، حيث يسعى لإنهاء كافة مشاهد مسلسل موسى قبل حلول الشهر الكريم، حيث واصل التصوير بشكل شبه يومي ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومختلف الديكورات في مناطق أخرى للمشاهد الخارجية.وتتضمن قصة مسلسل محمد رمضان الجديد العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والسيتنات أثناء الحمل الفرنسية، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقاؤه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المصائب التي وضع فيها، وهو من إحدي محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير وإستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.وأعلن الفنان محمد رمضان خلال الأيام القليلة الماضية عن قنوات عرض مسلسل موسى الجديد وهي قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يذاع على قنوات mbc1، وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي واتش إت وشاهد الإلكترونية.