هولندا تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على إجراءات كورونا

أعلنت الشرطة الهولندية أنها فرقت بخراطيم المياه أشخاصا تجمعوا في أمستردام، اليوم السبت، للاحتجاج على استمرار القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.وطلبت الشرطة وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم من الأشخاص المغادرة، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك، مما دفع سلطات إنفاذ القانون إلى استخدام خراطيم المياه ضدهم.وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت الجمعة عن تسجيلها أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ يناير 2021، حيث سجلت حوالي 7 آلاف و400 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارًا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.