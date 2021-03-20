«تمام» الأم المثالية بالفيوم: لم تقصر فى رعاية الأبناء بعد وفاة زوجها

حصدت تمام محمد عبداللطيف محمد، لقب الأم المثالية بمحافظة الفيوم، وهي أرملة منذ 17 عامًا وعمرها 61 سنة، وحاصلة على بكالوريوس تجارة والآن بالمعاش، ولديها 3 أولاد، الأول حاصل على بكالوريوس تربية نوعية والثاني حاصل على بكالوريوس تربية رياضية والثالث خريج كلية الهندسة.تزوجت «تمام» عام 1983 ودامت الحياة الزوجية 21 عاما حتى توفي الزوج، وأنجبت خلال فترة زواجها ثلاثة أبناء، واهتمت بتربية أبنائها ورعايتهم وأصرت على تعليمهم رغم قلة الدخل وضيق الحال للأسرة.استطاع الزوج شراء قطعة أرض لبناء منزل صغير مسقف بالعروق والألواح الخشبية إلى أنه مرض بالكبد وظل يصارع المرض حتى توفاه الله.زادت الأعباء على الأم بعد وفاة الزوج حتى أُصيبت بمرض السكر وقصور بالشريان التاجي، ورغم ذلك لم تقصر في رعاية أبنائها.تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس تربية نوعية وتزوج، وتخرج الثاني وحصل على بكالوريوس تربية رياضية وتزوج، أما الثالث فتخرج وحصل على بكالوريوس هندسة ولم يتزوج بعد.