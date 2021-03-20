حملة موسعة لرفع الإشغالات بوسط الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من شن حملات موسعة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تعوق حركة المواطنين.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، بالتواجد الميداني بصفة مستمرة في الشارع لمراقبة الأمن ورفع الإشغالات.قاد الحملة اللواء محمد هندي، حكمدار وسط الإسكندرية، واللواء إيهاب يوسف مدير إدارة شرطة المرافق والعميد ابراهيم الركايبي والرائد شادي ياسين، والرائد خالد نجيب، والنقيب ياسر رجب مدير مرافق حي الجمرك.وأسفرت عن إزالة الإشغالات من عدة شوارع منها شارع فؤاد وسينما أمير ومسرح الأوبرا وميدان الجندي المجهول والمنشية وأمام جامعة سنجور وحديقة المنشية وقامت إدارة شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات وإزالة مجموعة من ثلاجات المشروبات وعدد من كراسي المقاهي والكافيهات وثلاجات العرض كما قامت إدارة اشغال الطريق وإيداعها بوحدة التحفظ بشرطة المرافق والتحفظ على عدد من الإشغال والهالك.وشارك في الحملة رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، وحمدي حسان مدير قسم الإشغالات بالحي، والأجهزة التنفيذية بحي الجمرك ومباحث شرطة المرافق وذلك لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة وحفاظًا على الطريق العام.