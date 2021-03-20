محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، واجب العزاء للنائب الحسينى عيسى جلال عضو مجلس النواب عن دائرة أبوتيج وصدفا والغنايم، فى وفاة المغفور لها السيدة والدته، بمسقط رأسه بمدينة صدفا.وقدم خالص التعازى له ولجميع أفراد الأسرة، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل، بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.كان محافظ أسيوط قد أناب حسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا في المشاركة فى تشييع جثمان الفقيدة الراحلة، كما قدم المحافظ اليوم واجب العزاء لأسرة الفقيدة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل.وأكد محافظ أسيوط أهمية فتح قنوات التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وتضافر الجهود للوقوف على مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها، مشيدا بدور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة فى توحيد الجهود لتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات التنموية بقرى ومراكز المحافظة وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى لقاءاته المستمرة والمتكررة بأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، لدعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكل القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.