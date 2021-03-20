الجيش اليمنى: استهداف الحوثى للمدنيين بالسعودية ترقى لجرائم حرب

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، اليوم السبت: إن استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في السعودية، هى أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني، ولا بد من تصنيفها جماعة إرهابية وإيقاف أعمالها الإجرامية.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت): أن ذلك جاء خلال استعراضه سير العمليات العسكرية للجيش التي قال إنها متواصلة، وضمن الخطط المرسومة، وتحقق الكثير من أهدافها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف إرهاب وجرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في مأرب وتعز والحديدة.وأشار مجلي إلى أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة، وكبدت الميليشيا الخسائر في العتاد والأرواح في كل جبهات القتال.