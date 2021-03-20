هجرس: مصر نموذج رائد في دعم المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة

شاركت هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمراة، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس فعاليات اجتماعات الامم المتحدة الـ65 حول اوضاع المراة والتى تم تنظيمها تحت عنوان "العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة" عبر تقنية الزووم بمشاركة دول فنلندا والولايات المتحدة الامريكية وبولندا وغواتيمالا وكينيا بالاضافة لمصر.أكدت هجرس أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة فى ملف دمج المرأة ذات الإعاقة فى الحياة السياسية رغم التحديات التى تواجها باقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وما تبعه من وجود غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة فى عضوية البرلمان المصري عام 2015 وهو ما تكرر فى الدورة البرلمانية الحالية وذلك يعود لإرادة سياسية داعمة لحقوق المرأة ذات الإعاقة ومؤمنة بدورها فى المجتمع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر رائدة فى دعم المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة.أضافت أن المجلس القومى للمرأة من بين الهيئات والمجالس المتخصصة فى العالم الأكثر دعمًا للنساء والفتيات ذات الاعاقة ودمجهم داخل المجتمع ودعمهم لمشاركة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة فى الحياة السياسية، إضافة إلى دمجهم فى هيكل تنظيمه وفى مجمل أنشطته وتخصيص إحدى لجان المجلس للدفاع عن حقوقهن وهى لجنة المرأة ذات الإعاقة كذلك تخصيص مقعد لسيدة أو فتاة ذات إعاقة بمجالس إدارات فروع المجلس بالمحافظات المختلفة.أشارت هجرس إلى أن الدستور المصري أعطى المرأة ذات الإعاقة طفرة فى المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة فى المادة 180 والمادة 244 خصص نسبة مناسبة للاشخاص ذوى الإعاقة ضمن فئات أخرى وجاءت التعديلات الدستورية عام 2019 لتجعل من تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان حق دائم بدلا من دورة واحدة لتدافع المرأة ذات الإعاقة عن حقوقها ويعطى حصة للنساء لا تقل عن 25% من عدد المقاعد.اختتمت هجرس كلمتها بأن المجلس القومى للمرأة يسعى الى العمل على توعية وتحفيز الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على المشاركة السياسية واطلاق حملات توعية وتنظيم لقاءات متتابعة لهذا الغرض من خلال شرح خطوات واجراءات التصويت لتسهيل إدلاء النساء والفتيات ذات الإعاقة بأصواتهنّ.