فريدة الشوباشى تعلن تعافيها من كورونا: «الحمد لله رجعت البيت»

أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.وكتبت «الشوباشي» على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحمد لله رجعت البيت بس محتاجة راحة.. بحبكم».وأعلنت فريدة الشوباشي عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، وكذلك تلقيها بروتوكول العلاج منذ أيام.