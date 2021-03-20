فريدة الشوباشى تعلن تعافيها من كورونا: «الحمد لله رجعت البيت»
السبت 20/مارس/2021 - 05:27 م
كريمة أبوزيد والسيد السعدنيطباعة
أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.
وكتبت «الشوباشي» على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحمد لله رجعت البيت بس محتاجة راحة.. بحبكم».
وأعلنت فريدة الشوباشي عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، وكذلك تلقيها بروتوكول العلاج منذ أيام.
وكتبت «الشوباشي» على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحمد لله رجعت البيت بس محتاجة راحة.. بحبكم».
وأعلنت فريدة الشوباشي عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، وكذلك تلقيها بروتوكول العلاج منذ أيام.