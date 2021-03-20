تستمر عمليات البحث حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021، من جانب المواطنين الذين يرغبون في السفر للمملكة العربية السعودية، حيث تعددت الأنباء حول عودة حركة الطيران، وخاصة في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم ومازالت مستمرة، وتتخذ كل دولة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس بما يتناسب مع شعوبها.





موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

يكثر عدد المواطنين المصريين الذين يقيمون في السعودية، ووكذلك يكثر أعداد السعوديين الذين يعيشون على أرض مصر، ويرغبون في العودة لبلادهم، وذلك لمباشرة أعمالهم اليومية، ومصالحهم العملية، ولم تخرج وزارة الداخلية السعودبة حتى الآن اية بيانات رسمية حول عودة حركة الطيران إلى السعودية مرة أخرى، إلا الذي كشفته خلال الفترة الماضية باتخاذ المملكة العربية السعودية 2021 قرار السماح بالسفر من وإلى المملكة وفتح كافة المطارات في السعودية بشكل كلي في 17 من شهر مايو المقبل من العام الجاري 2021.





الآلاف من المصريين يترقب بشدة عودة فتح الطيران السعودي، وعودة حركة الطيران حتى تغادر لعملها داخل المملكة لمباشرة مصالحها وأعمالها، ويذكر أن المملكة قامت بالعديد من حملات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين الذين يعيشون على أرضها.





ضوابط عودة حركة الطيران السعودي





حددت وزارة الداخلية السعودية، عدد من الضوابط والشروط حين عودة حركة الطيران، حفاظًا على أرواح المواطنين السعوديين، حيث أكدت على الأفراد الذين يريدون الدخول إلى أراضيها، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".





وتشتمل الضوابط ايضا على التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن".



