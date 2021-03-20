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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3344 إصابة بكورونا فى النمسا

السبت 20/مارس/2021 - 05:22 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم، تسجيل 3344 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقال بيان لوزارة الصحة السبت إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 511 ألفا و440 حالة وقد تعافى منهم 470 ألفا و684 حالة بينما توفى 9052 حالة.
وأشار البيان إلى تواجد 1844 حالة فى المستشفى منهم 394 حالة فى العناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليونا و239 ألفا و208 حالات.
وأضاف أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 108 وكارينثيا 216 والنمسا السفلى 756 والنمسا العليا 388 وسالزبورغ 250 وستيريا 457 وتيرول 281 وفورارلبرغ 32 وأخيرا العاصمة فيينا 856 حالة.

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