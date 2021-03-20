واعظات الأوقاف بجنوب سيناء فى زيارة لمعرض ديارنا للأسر المنتجة

انطلقت قافلة واعظات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، تجوب على مدار خمسة أيام كاملة مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، قصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، وتضم القافلة عشر واعظات.وزارت قافلة واعظات الأوقاف صباح اليوم السبت، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمدينة شرم الشيخ الذي تقيمه محافظة جنوب سيناء للتعرف على الثقافة العريقة لأبناء محافظة جنوب سيناء، هذا وتواصل واعظات الأوقاف دروسهن بالمحافظة.