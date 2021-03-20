«الغربية»: غلق 5034 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بشأن غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق عدد (٧٤٧) محل، عدد (٣٥٦) سوق، عدد (٢٥٦) مطعم، عدد (٤٠٨) مقهى، عدد (٤٦٧) ورشة و(١٤٠١) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٣٦٣٥) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (١٣٩٩) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.