رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغربية»: غلق 5034 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية

السبت 20/مارس/2021 - 04:53 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بشأن غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق عدد (٧٤٧) محل، عدد (٣٥٦) سوق، عدد (٢٥٦) مطعم، عدد (٤٠٨) مقهى، عدد (٤٦٧) ورشة و(١٤٠١) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٣٦٣٥) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (١٣٩٩) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
المزيد

الثقافة

حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

هسيس مارد