«الطاقة المتجددة» تكرم الأمهات المثاليات بالهيئة غدًا

تنظم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2012 غدًا الأحد، إذ يتم تكريم ثلاث أمهات مثاليات من العاملات بالهيئة.تأتي احتفالية تكريم الأمهات المثاليات كنوع من العرفان والجميل بما قدموه الأمهات العاملات بالهيئة لأسرهم وللمجتمع، وبما يعكس قدرة الأم المصرية علي التضحية والعطاء، إذ إنها الشريك الأساسي في تحقيق التنمية في شتي المجالات وتربية الأجيال الذين هم عماد المستقبل.ويعد هذا التكريم هو تقليد سنوي تقوم به هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتم اختيار الأمهات المثاليات من خلال معايير محددة وهي ما قدمته خلال فترة عملها بالهيئة والسمعة والأخلاق الحسنة من أجل إبراز قيم العطاء والوفاء، وتم هذا العام تكريم السيدات ملك زكريا وإيمان إمام ونهى نورالدين.