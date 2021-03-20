سلبية 96 حالة وإيجابية 122 مصابا بكورونا بمراكز المنيا

أكد مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، أن مراكز التحاليل بوزارة الصحة، سجلت ايجابية 122 مسحة من إجمالي 218 عينة على مستوى المدن والمراكز بالمحافظة، وسلبية 96 مسحة لأشخاص، من وباء كورونا المستجد بمحافظة المنيا.وجاء توزيع العينات ونتائج الإحصاءات عن سلبية 31 مسحة بمركز المنيا، و17 في ملوي، و11 دير مواس، و7 بني مزار، و5 العدوة، و5 سمالوط، و5 الفكرية بابوقرقاص، و2 مطاي، و8 مسحات لأشخاص من محافظات أخرى.وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، رعاية 70 % من المصابين بالوباء منزلي، من خلال الفرق الطبية، و30 % بمستشفيات العزل والحجر.