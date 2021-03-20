في ذكراها.. لماذا أطلق على جميلة العلايلي «شاعرة الرمز»؟

114 عاما مرت على ميلاد الأديبة والشاعرة المصرية جميلة العلايلي (1907 - 1991)، التي ولدت بالمنصورة في 20 مارس لعام 1907، لتنتقل بعدها إلى القاهرة، إذ كانت في البداية تجيء القاهرة زائرة أو مشاركة في الندوات الخاصة بالشعر والأدب، ثم تعود لبلدها، ويمكن اعتبار أن هذه الفتاة هي التي فتحت أبواب القاهرة الأدبية للأديبات الريفيات.وفي مقال للكاتب حافظ محمود بجريدة "الجمهورية" بعددها الصادر بتاريخ 7 سبتمبر لعام 1995، والذي جاء بعنوان "ذكريات حافظ محمود.. دور الشاعرة جميلة العلايلي"، كشف أنها كانت رائدة من رواد الشعر خاصة والأدب عامة، ومع أن جميلة العلايلي كانت أقرب إلى مدرسة أبوللو في الشعر، إلا أنها فتحت الباب بعد ذلك أمام الشعراء أعضاء صالون جميلة الذي كانت تسميه "المجمع الأدبي" لاتجاه جديد.تأثرت العلايلي أيضا خلال مسيرتها الأدبية بأدب الكاتبة الكبيرة مي زيادة وقالت: "مثلي الأعلى منذ وعيت في الأدب أديبة الشرق النابغة مي زيادة، مثلي الأعلى في كفاحي الاجتماعي والوطني زعيمة النهضة النسائية هدى هانم شعراوى، مثلي الأعلى في الشعر رائد الشعر الحديث ومؤسس جماعة أبولو الدكتور أحمد زكي أبو شادي، ورغم تأثري بهؤلاء فقد كان لي أسلوبي الخاص في كل كفاح قمت به بإلهام من الله".وقال عنها حافظ محمود أيضا: كانت جميلة العلايلي شاعرة "الرمز" في كل قصائدها التي تشير إلى الحب، لكنه كان حبا حائرا بيا العاطفة والصوفية، وتابع: أنني أعتقد أن هذا اللون من الأدب كانت تتزعمه جميلة العلايلي بكفاءة، وكان يمثل مرحلة ما بين التقاليد والتحرير عند الأديبات، وتلك كانت صورة الفتاة ذات الأصول الريفية التي فتحت الباب لرحلة اللواتي كن مترددات بين القديم والجديد ترددا ترك مذهبا خاصا به في الشعر يمكن أن ننسبه إلى جميلة العلايلي.لجميلة العلايلي جملة من الدواوين المنشورة، تكتب لها منزلة فريدة في حياتنا الشعرية المعاصرة، كما أن مقالاتها الشهرية في مجلتها "الأهداف" (1949 - 1975) والتي أنشأتها في أواخر الأربعينيات مع سيد ندا، تهدف إلى الإصلاح والتذكير بالقيم والمثل وتناول قضايا الأخلاق والآداب ومنزلة الأمومة، ولها أيضا إسهامات في مجال الرواية الطويلة التي يمتزج فيها السرد القصصى مع الشعر.