حرب باردة جديدة.. ماذا ينتظر العلاقات بين روسيا وأمريكا؟

تهديد أمريكي بفرض عقوبات على روسيا

استعداد روسي للتعامل مع التصعيد الأمريكي

بوتين يتصرف بحكمة مع بايدن

تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعد هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالقاتل، وهو ما استنكره الكرملين الروسي بشدة.في ذلك السياق، تحدث أندريه أونتيكوف الكاتب والمحلل السياسي الروسي، لـ"الدستور"، حول الأزمة الأخيرة بين موسكو وواشنطن، قائلا: "منذ البداية كان من الواضح أن إدارة بايدن ستصعد مع روسيا، وكنا نتوقع مزيدا من العقوبات وممارسة المزيد من الضغوط على روسيا، والحقيقة هذا ما يحدث اليوم حتى بعد تصريحات بايدن غير المقبولة عن الرئيس الروسي".وتابع: "أمريكا تهدد بالعقوبات الإضافية وستكون هناك سلسلة من العقوبات ومزيد من العقوبات في المستقبل، وممارسة الضغوطات الاقتصادية على روسيا، ومحاولة إقامة الحصار الاقتصادي ضدها، وتصعد أمريكا الأوضاع في المناطق الحيوية بالنسبة لموسكو مثل أوكرانيا وسوريا، ومع ذلك أعتقد أن يكون هناك تصعيد في آسيا الوسطى التي نسميها الحديقة الخلفية لروسيا، إذن الحرب البادرة موجودة بالفعل بين الدولتين".وأضاف أونتيكوف أنه لا يرى أي آفاق للتسوية وتقريب وجه النظر وتجاوز الخلافات بين روسيا، وأن التصريح الذي أطلقه بايدن ضد بوتين غير مسئول، موضحًا: "علينا أن ندرك كيف يجب أن نتعامل مع التصريحات الأمريكية غير المسئولة، فهذا هو السؤال المطروح".وأكد، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن روسيا كانت تتوقع هذا التصعيد ومستعدة له، وكانت هناك تنبؤات منذ عام 2014، مضيفًا أنه من الصعب أن يتفكك الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات لأن روسيا صامدة".وتابع "أونتيكوف": "الرئيس الأمريكي مهتز ولا يتصرف بشكل جيد كرئيس دولة، إنما التصريحات الأخيرة هي مجرد تصريحات سياسية فقط ولم تغير شيئا من الحرب الباردة".من جانبه، قال عماد الطفيلي الخبير في الشأن الروسي إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بالقاتل، تعبر عن نية الإدارة الأمريكية بعدم تحسين العلاقات مع روسيا، موضحًا: "لا يليق برئيس دولة كبرى كالولايات المتحدة أن يصف رئيس دولة أخرى بمثل هذا الوصف الشنيع، فهو يوجه إهانة ليس فقط للرئيس الروسي وإنما للشعب كافة هناك".وتابع الطفيلي، في تصريحاته لـ"الدستور": "رغم الرعونة الأمريكية، إلا أن القيادة الروسية تتعامل مع هذا الأمر بكل حكمة، وظهر ذلك من خلال رد الرئيس بوتين اللبق على إهانة بايدن، متمنيا له الشفاء، لكن يبدو أن الأمريكيين لا يرغبون في ذلك، لأنهم يعتبرون روسيا والصين دولتين معاديتين لهم، وتعملان على إزاحة الولايات المتحدة من المكانة العالمية".