تنظيم المؤتمر السنوي السادس لـ«IEA» في 30 مارس

يعقد المؤتمر العالمي السنوي السادس للوكالة الدولية للطاقة بعنوان «كفاءة الطاقة» في ظل مشاركة جماهيرية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم، مع مساهمة رئيسية بقمة Net Zero IEA-COP26 في يوم 30 مارس المقبل.ومن المقرر أن يجمع المؤتمر العالمي لكفاءة الطاقة قادة في الحكومة الوطنية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لسياسات وبرامج كفاءة الطاقة من الجيل التالي تسريع تحقيق الأهداف المناخية عالية الطموح وانتقالات الطاقة النظيفة، كما سيعرض المؤتمر أيضًا عمل مبادرة نشر المعدات والأجهزة فائقة الكفاءة (SEAD) ودعوة COP26 للعمل لدفع الطموح بشأن كفاءة الطاقة في المنتج لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وتعزيز الابتكار في الأعمال التجارية، وضمان وصول المستهلك بأسعار معقولة وتقنيات عالية الأداء.