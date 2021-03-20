تفاصيل اجتماع سكرتير عام مطروح بشأن مشروعات المرحلة 2 من حياة كريمة

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعا، بحضور المهندس حسين السنينى منسق عام المبادرة بمطروح وعمر مجاور مدير الشئون المالية والإدارية وفتحى الجمل مدير عام التضامن الاجتماعى ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والكهرباء والطرق والتخطيط والمتابعة.جاء ذلك للوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها حاليا بقرى المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمطروح وهى قرى "السلام بالحمام، شماس ببرانى، المراقى بسيوة، فوكة بالضبعة، كشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح".وأوضح سكرتير عام مطروح أنه تم تنسيق الأعمال فيما بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة، وتلبية كافة احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة بالمبادرة فى كافة القطاعات منها توفير مياه الشرب بالقرى والتجمعات الصحراوية التابعة من خلال انشاء خزانات وآبار تجميع المياه ووحدات تحلية، وانشاء وصيانة مدارس تعليمية ومد التجمعات بالكهرباء ورصف طرق، واستكمال محطات الصرف الصحى وغيرها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.