5722 إصابة بكورونا في المكسيك

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل 5722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في المكسيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و١٨٧ ألفًا و٩١٠ حالات.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم السبت- بأنه تم تسجيل ٦١٣ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ١٩٧ ألفًا و٢١٩ حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك بلغ ٦٤٦ ألفًا و٨٠٢ شخص.