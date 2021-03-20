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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ريحانة» الأم المثالية بشمال سيناء: «تحملت معاناة السفر والعلاج لرعاية أبنائي»

السبت 20/مارس/2021 - 04:36 م
الأم المثالية بشمال
الأم المثالية بشمال سيناء
ولاء جمال
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حصدت ريحانة حسين أحمد النخلاوي لقب الأم المثالية بمحافظة شمال سيناء، وهي أرملة منذ 13 عاما وعمرها الآن 61 سنة، وهي حاصلة على دبلوم فني تجاري على المعاش وكانت تعمل مراجع حقوق تأمينية، ولديها 4 أبناء، الأول في الثانوية العامة، والثاني متوفي منذ 34 سنة، أما الثالثة بكالوريوس إعلام والرابع بكالوريوس صيدلة.

ولدت الأم في أسرة متوسطة الحال مكونة من 8 أشقاء وكان الوالد يعمل بسلاح حرس الحدود، وتم تهجير الأسرة عن طريق الصليب الأحمر عادت الأسرة مرة أخرى وحصلت الأم على دبلوم فني تجاري والتحقت بإحدى الوظائف الحكومية.

وتزوجت وعاشت حياة هادئة مع الزوج ورزقها الله بالابن الأول ثم الثاني لكن بعد عام من ولادته توفاه الله، وظلت الأم ترعى أسرتها وأبنائها وأصيب الزوج في عام 2007 بمرض سرطان الرئة، وكان الاعتماد الأكبر على راتب الأم، حيث كان عمل الزوج حر، وتحملت الأم معاناة السفر والعلاج مما اضطر الأم لبيع كل مصوغاتها وأثاث منزلها لتوفير متطلبات علاج الزوج.

توفي الزوج بعد معاناة مع المرض وكان أصغر الأبناء عند وفاة الزوج 15 عاما، مرضت الأم بضمور العصب البصري ومع الوقت أصبحت لا ترى النور مما اضطر الابن الأكبر لترك الدراسة الجامعية للعمل، حيث كان بالفرقة الأولى بكلية التجارة لسد احتياجات الأسرة وتخفيف العبء على الأم المريضة.

وحصلت الأبنة على بكالوريوس الإعلام والتحقت بوظيفة والابن الأصغر حصل على بكالوريوس صيدلة ويعمل بإحدى المستشفيات، واستطاعت الأم تزويج الابن الأكبر والابنة الثانية ومازال عطائها مستمر تجاه الابن الأصغر رغم ظروف مرضها.

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