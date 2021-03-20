مصرع ميكانيكى وإصابة زميله في انفجار إطار لودر بالعبور

لقي ميكانيكي مصرعه وأصيب زميله في حالة خطرة وتم حجزه بالعناية المركزة، أثناء قيامهما بتزويد الهواء بإطار لودر أدى إلى انفجاره، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم العبور، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع ميكانيكي وإصابة زميله فى حالة خطر داخل شركة معدات ثقيلة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين إصابة "حسام م.ع" 29 سنة ميكانيكى معدات ثقيلة، توفى إثر إصابته بجروح فى الرأس أدى إلى توقف عضلة القلب أدى إلى وفاته، و"محمود م. ع" 28 سنة ميكانيكى، مصاب بتهتكات فى الرئة وتم حجزه بالعناية المركزة.ودلت التحريات أنه أثناء تواجدهما بشركة أولاد عطا للمعدات الثقيلة بناحية طريق مصر- إسماعيلية بدائرة قسم العبور، وأثناء قيامهما بتزويد هواء للودر داخل الشركة انفجر الإطار، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.