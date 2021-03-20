السكك الحديدية تتيح استخراج اشتراكات القطارات الروسي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات تهوية ديناميكية) ويمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.وأوضحت هيئة السكك الحديدية عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن تنفيذ القرار اعتبارا من 20 مارس 2021 من منطلق حرص الهيئة العمل على راحة الجمهور.ولفتت إلى أنه يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر- 3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب، حيث يصرح لحامل الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسي دون نقدية.وفي حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار، كما يصرح لحملة الإشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة وفي حالة سفر حامل الاشتراك بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الاجرة بالكامل بالإضافة الي المصاريف الاضافية ( الغرامة).