نقاش يتخلص من حياته بـ«سم الفئران» فى القليوبية

تخلص نقاش من حياته بتناول سم فئران، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول "أحمد س.ا" 24 سنة نقاش، وتوفي إثر تناول مادة سامة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفى تناول مادة سامة "سم فئران".وبسؤال والديه قررا تناول نجلهما مادة سامة "سم فئران" بقصد الانتحار، وأن نجلهما يعاني من مرض نفسى منذ عامين، ويتم علاجه من خلال المتابعة مع أحد الأطباء، ولم يشتبها في وفاته جنائيا، وتم التحفظ على الجثة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.