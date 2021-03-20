السعودية: ضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة

حثت السعودية الجميع على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.وأشارت وزارة الصحة السعودية وفق وكالة الأنباء السعودية السبت إلى أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، موضحة أن تطبيق "صحتي" أتاح حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.