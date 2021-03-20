الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيات الحوثي على مصفاة النفط بالرياض
السبت 20/مارس/2021 - 04:23 م
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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، هجوم الميليشيات الحوثية بطائرات مسيرة على مصفاة لتكرير النفط في الرياض.
وشدد الاتحاد على ضرورة توقف تلك الهجمات والاعتداءات في الحال، مؤكدة أن التصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن وحوله يقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية.
وشدد الاتحاد على ضرورة توقف تلك الهجمات والاعتداءات في الحال، مؤكدة أن التصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن وحوله يقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية.