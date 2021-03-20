وزير الاتصالات: خطة لزيادة صادراتنا الرقمية 15% العام الجاري

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت خطة لزيادة صادرات مصر الرقمية خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور جار تنفيذها بهدف رفع القدرات التنافسية للشركات المصرية في السوق المحلي والإقليمي.أضاف طلعت، لـ"الدستور"، أن حجم الصادرات الرقمية لمصر بلغت نحو 4.1 مليار دولار ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 10- 15% خلال العام الجاري، موضّحًا أن الوزارة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة الدول الإفريقية.وقال الوزير إن الخطة تشمل زيادة عدد الكوادر البشرية المدربة ورفع قدرات مصر التنافسية في تصدير خدمات التعهيد والكول سنتر للأسواق الخارجية وتنمية صناعة البرمجيات المصرية وفتح أسواق بديلة أمام المنتج المحلي ودعم مبادرة توطين صناعة الإلكترونيات محليًا.