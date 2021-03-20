إيداع جمجمة يرجح أنها للشهيد الأخير بـ«لنش بورسعيد» في مستشفى الزهور

استقبلت مستشفى الزهور، اليوم السبت، جمجمة قادمة من شاطئ شمال سيناء، وذلك بعدما عثر علي جثمان متحلل تمامًا، ولم يتبق منه الا "الجمجمة".تم نقل الـ "جمجمة" إلي محافظة بورسعيد بعدما تبقى شهيد واحد من شهداء لنش بورسعيد لم يتم انتشال جثمانه وهو "رجب صبح " سائق اللنش، بجانب عدم وجود حالات غرق مسجلة، وبالتزامن مع ظهور جثامين باقي المفقودين، بنفس الحالة من التحلل.يذكر أن لنشًا تابعًا لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، قد خرج لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميلًا، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وراح ضحيته 5 من العمال تم العثور عليهم جميعًا علي شواطئ داخل وخارج مصر.