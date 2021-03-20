إصابة عامل سقط من مرتفع بـ«كلية طب بورسعيد»

استقبل مستشفى الزهور ببورسعيد المصاب "عبدالرحمن محمد إبراهيم"، يبلغ من العمر 19 عامًا، عامل معمار داخل كلية الطب بمنطقة السيدة خديجة، وذلك في حالة خطيرة.وبالكشف المبدئي تبين إصابته بنزيف في المخ، وذلك نتيجة سقوطه من أعلى سقالة ارتفاع 3 أمتار، أثناء استكمال الأعمال الإنشائية بكلية طب بورسعيد.وتم إبلاغ اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، ويتلقى العامل المصاب العلاج بالعناية المركزة بالمستشفى.