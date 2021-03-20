حملة مكبرة لإزالة الأحواش والأقفاص السمكية بنهر النيل في كفر الشيخ

أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أنه تم إطلاق حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل وإزالة الأحواش والأقفاص السمكية، وتنظيم حملات مكبرة بالتعاون مع جميع أجهزة المحافظة، وبالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق.وأضافت "ماضي"، أن الحملة أسفرت عن إزالة 9 حالات من أحواش سمكية الصادر لهم قرارات إزالة أرقام " 143، 142، 148، 147، 146،، 145، 144، 129، 137 لسنة 2020 " من حماية النيل وتم تنفيذ هذا القرارات ومازالت الحملة مستمرة حتى نهاية حدود المركز.جاء ذلك بحضور سند أبو كيلة، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، والمهندسة فاطمة محمد ابراهيم، حماية النيل، وقسم شرطة المسطحات المائية بدسوق، وقوة من شرطة مسطحات دسوق وحماية النيل وادارة البيئة وفريق عمل معاون.