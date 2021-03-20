إيقاف حالتى بناء ورفع الإشغالات بحى غرب المنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي بناء وتعديلات على إنشاءات بالمخالفة لرخص البناء الصادرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة، في الأعمال بحي غرب المدينة.وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت إزالة الإشغالات ورفعها من الشوارع والطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية وفتح الشوارع المغلقة وإزالة ما علي الأرصفة من إشغالات، حيث قام قسم الإشغالات بحي غرب المدينة برفع وتنفيذ حملة اليوم بشوارع "٦ أكتوبر، وبن الوليد، وشاهين" وتم رفع الإشغالات بنطاق الشوارع المذكورة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.أضاف رئيس المركز أنه في إطار المتابعة الدورية لرصد أي حالات بناء مخالف أو تعد أو بناء بدون ترخيص أو إجراء تعديلات علي الإنشاءات بالمخالفة للرسومات الهندسية، قام حي غرب المدينة بإيقاف حالتي بناء وتعديلات علي إنشاءات بالمخالفة لرخص البناء الصادرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي المعدات والأدوات المستخدمة، في الأعمال مشددًا علي المتابعة المستمرة لرصد مثل هذه الحالات والتعامل معها في المهد وبجدية.