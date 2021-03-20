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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أم الرائد الشهيد عمرو إبراهيم تفوز بلقب الأم المثالية في المنيا

السبت 20/مارس/2021 - 04:11 م
الأم المثالية في
الأم المثالية في المنيا
ولاء جمال
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فازت إيمان عبيد محمود، أم الرائد الشهيد عمرو إبراهيم، بلقب الأم المثالية في محافظة المنيا.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 34 فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لمسابقة هذا العام 498 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وانطبقت الشروط على 307 منهن.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة علي تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة.

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