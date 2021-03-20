إزالة 14 حالة تعد على مساحة 300 متر على حرم النيل بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.هذا وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة محاسب عادل عباسي بالتنسيق مع مركز شرطة الرحمانية وهندسة نيل دسوق، 14 حالة تعد بمساحة 300 م عبارة عن 6 حالات مباني بالطوب الأبيض و8 حالات حوش، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وهندسة نيل دسوق.