6096 إصابة و112 وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 6 آلاف و96 إصابة جديدة و112 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو رومانيا الدولي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ نحو 900 ألف شخص منذ العام الماضي.وتبدأ حملة التطعيم ضد المرض في البلاد مرحلتها الثالثة، بعد غد الاثنين، وستكون موجهة إلى عموم السكان.