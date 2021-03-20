البرازيل: إعطاء 15.5 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 5ر15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ518 ألفا و094 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، عاما وستة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 9ر11 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 290 ألفا و314.ومضى عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.