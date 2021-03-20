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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام مطروح يناقش مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بسيوة

السبت 20/مارس/2021 - 06:24 م
سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح
ياسمين شعيب
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عقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور العميد عصام عبد الغنى، رئيس مدينة سيوة، والمهندس حسين السنينى، مدير تنمية القرية بالمحافظة، والمهندس عصام عيد، وكيل إدارة الرى والصرف بسيوة، والدكتور عبد الصمد عبد الستار، أستاذ الأراضي بمركز الصحراء ومديرى الإدارات المعنية، وحمزة منصور، مقرر اللجنة الدائمة بسيوة.

وناقش سكرتير عام مطروح آخر أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح لمتابعة الأعمال الجارية لمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة والتى تشمل إنشاء 12 بئرًا جديدة مع غلق الآبار غير الصالحة، حيث تم البدء بحفر 4 آبار عميقة بطول يقارب ألف متر للبئر الواحدة، وذلك بشكل استثنائي لتوفير مياه جديدة لحماية الزراعات القائمة، بسبب تملح معظم الآبار السطحية والوزارية بعدد من المناطق.

وأوضح أنه سيتم استكمال المخطط للانتهاء من الوضع النهائى للمشروع، حيث إنه جار توريد مواسير شبكات التوزيع على الآبار العميقة وتحديد الأعمال المطلوبة للصيانة بالآبار السطحية، وأعمال تعلية وتقوية وتدعيم جسر مصرف المجمع الشرقى وجسر دهيبة على بركة سيوة ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوه.

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