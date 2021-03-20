مدينة أبوتشت في قنا تستقبل شكوي المواطنين عبر فيس بوك

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، عن استقبال شكاوي المواطنين، عبر مواقع التواصل الإجتماعي - فيس بوك - ومتابعتها بشكل فوري عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالوحدة المحلية.وقالت الوحدة المحلية في بيان لها، إن جميع شكاوي المواطنين بأنحاء قري ونجوع مركز أبوتشت، التي يتم ورودها، يتم عرضها مباشرًة على قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، والذي بدوره يقوم بالتواصل مع الجهة المسئولة.وأضاف البيان، أنه من الأفضل أن يرسل المواطن شكوته بنفسه إلي الوحدة المحلية، دون الإنتظار لأحد يقوم بإرسال شكوته، حيث أن الجميع يسعى لخدمة المواطن سواء رئيس المركز أو رؤساء القري.